Сергей Собянин рассказал об особенностях реконструкции московских школ

Реализацию программы «Моя школа» начали в Москве в 2024 году уже завершена реконструкция 55 школьных зданий, еще несколько десятков будет открыто 1 сентября текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе в Мах.

Программа стала крупнейшим в истории города проектом реконструкции школьных зданий и создания современной образовательной среды для максимального числа учеников. Всего планируется реконструкция около 750 школ, построенных в прошлые десятилетия. В ходе работ предусмотрено комплексное обновление зданий: новые кабинеты и общественные пространства, инженерные коммуникации, мебель и оборудование.

Как отметил Собянин, в обновленных учебных кабинетах используют раздвижные перегородки, позволяющие объединить или разделить пространство. Такие конструкции востребованы для кабинетов иностранного языка и информатики, творческих мастерских. Школы также оснастили современными лабораторно-исследовательскими комплексами и оборудованием для изучения естественных наук. В кабинетах биологии появились цифровые и стереоскопические микроскопы, во многих школах установили мини-теплицы и гидропонные установки. Кабинеты информационных технологий оснастили всем для обучения будущих инженеров и программистов, в тои числе наборами для сборки роботов и квадрокоптеров, станками с числовым программным управлением, лазерной резки и гравировки, 3D-принтерами.

В современных спортивных залах появилось инновационное покрытие пола и стен, максимально защищающее от травм, а также современное высококачественное оборудование. Привычные библиотеки ппреобразовали в медиатеки – многофункциональные центры с читальным залом, пространством для индивидуальной или групповой работы с переносной мебелью, перегородками, шумозащитными кабинками. Традиционные актовые залы в школах уступают место многофункциональным многосветным пространствам, работающим как открытый актовый зал, театр, конференц-зал, лекторий, пространство для общения.

Школьные столовые стали не только функциональными, но и уютными, здесь устанавливают профессиональные оборудование и технику, качественные инвентарь и мебель, продумывают зонирование. Обеденный зал оборудуют по принципу городского кафе.

Обновленные школы отличаются многочисленными зонами отдыха и общения с мягкой модульной мебелью, питьевыми фонтанчиками на этажах, удобными гардеробными. Кроме того, в школах обновляют стадионы, где оборудуют беговые дорожки, площадки с безопасным покрытием и оборудованием для различных видов спорта. Для младшеклассников устанавливают игровые комплексы, для учеников на велосипедах и самокатах - удобные парковки

«Одной из важнейших задач проекта является обеспечение максимальной энергоэффективности обновляемых зданий... Чтобы не «топить улицу», мы полностью перезагружаем «тепловой контур» зданий: утепляем кровлю и монтируем мощную многослойную изоляцию фасадов. Старые рамы уступают место современным стеклопакетам», - рассказал Собянин.

На входе в здания появляются тепловые завесы и автоматические доводчики, внутри устаревшие чугунные батареи меняют на радиаторы с мощной теплоотдачей и терморегуляторами, устанавливают умные системы приточно-вытяжной вентиляции. В обновленных классах теперь есть профессиональные акустические потолки, поглощающие более 90% лишнего шума, и «умные» полы, которые гасят стук каблуков и шагов.

Также в школах необходим качественный свет, поэтому они переходят на светодиодное освещение с мягким белым светом, максимально близким к естественному утреннему солнцу. В зданиях появляются продуманная навигация, единый диспетчерский центр, система видеонаблюдения с функцией архивирования, рамки металлодетекторов, сигнализация, контроль доступа, прямая связь с полицией и система оповещения.

