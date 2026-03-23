Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

Новые технологии для строительства разрабатывают в Москве, этим занимаются в том числе участники городского инновационного кластера. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Мах.

Как отметил градоначальник, в Москве ежегодно строят миллионы квадратных метров жилья, открывают новые школы, детские сады, больницы и спорткомплексы, а также вводят новые дороги и прокладывают тоннели метро. Для такого объема строительства требуется постоянное внедрение новых технологий.

«При этом многие инновации рождаются непосредственно в Москве – в том числе благодаря участникам Московского инновационного кластера и выпускникам программ «Академия инноваторов» и «Новатор Москвы», - указал Собянин.

Мэр рассказал о нескольких проектах столичных специалистов.

Так, компания «Вирсайн Инновации» - участник пилотного тестирования Московского инновационного кластера - создала систему дистанционного управления строительными кранами, позволяющую крановщику трудиться в комфортных условиях на земле. Технологию внедряют при возведении нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В свою очередь, участник кластера компания «РусАпс» разработала набор типовых элементов для серийного производства строительных конструкций, в том числе стеновых панелей, плит перекрытий, элементов лестнично-лифтовых узлов. Он ускоряет возведение жилых и общественных зданий до 12 этажей.

Компания «РАЙГРАС» выпустила мобильный 3D-сканер «Л-Скан Нано» для автоматизации проверки хода строительства. В нем SLAM-технология и ИИ считывает окружающее пространство и создает подробную цифровую копию здания либо сооружения.

Подготовка документов проходит в 5–10 раз быстрее, а число ошибок из-за «человеческого фактора» сокращается.

Кроме того, группа компаний «ТСМ Групп» разработала инновационное защитное покрытие TSMCERAMIC с вакуумными керамическими микросферами. Оно предотвращает промерзание стен и обледенение, обладает высокими огнезащитными свойствами, защищает от плесени, грибка, агрессивных сред и коррозии.

