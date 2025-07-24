Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2
Строительство путепровода через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра продолжается на финальном участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил градоначальник, сооружение готово уже на треть.
«Началась надвижка пролетного строения через железную дорогу», — указал мэр.
Финальный, пятый участок дороги пройдет от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь оборудуют три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону шоссе, эстакаду в районе улицы Поляны, путепровод на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе. После ввода этого участка трассы снизится нагрузка на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД, свяжутся Варшавское, Калужское и Киевское шоссе. Также улучшится транспортная доступность Южного и Северного Бутова, ЮЗАО и подмосковного сельского поселения Булатниковского.
В Москве с 2011 года построили и реконструировали свыше 100 путепроводов, что позволило создать альтернативные маршруты для автомобилей и улучшить связность районов города и административных округов.
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