Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Строительство путепровода через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра продолжается на финальном участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, сооружение готово уже на треть.

«Началась надвижка пролетного строения через железную дорогу», — указал мэр.

Финальный, пятый участок дороги пройдет от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь оборудуют три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону шоссе, эстакаду в районе улицы Поляны, путепровод на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе. После ввода этого участка трассы снизится нагрузка на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД, свяжутся Варшавское, Калужское и Киевское шоссе. Также улучшится транспортная доступность Южного и Северного Бутова, ЮЗАО и подмосковного сельского поселения Булатниковского.

В Москве с 2011 года построили и реконструировали свыше 100 путепроводов, что позволило создать альтернативные маршруты для автомобилей и улучшить связность районов города и административных округов.

