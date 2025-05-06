Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса через Москву-реку
Новый мост-парус через Москву-реку появится на западе столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Новый мост в створе Новозаводской улицы свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Также появится дополнительный маршрут в район Хорошево-Мневники и улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева», — отметил градоначальник.
Мост протянется на 250 метров в длину и на 30 метров в ширину. Движение по нему будет четырехполосным, а по краям сделают отдельные дорожки и тротуары для пешеходов. Строительство уже началось: были забетонированы две опоры в русле Москвы-реки и созданы две насыпи. Уточняется, что работы не повлияют на водную навигацию и состояние прилегающей зеленой территории.
Помимо нового моста, в районе также запланированы ремонт Новозаводской улицы и реконструкция дорожно-транспортной и инженерной сетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru