Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо и станции «Новорижская»

По его словам, в течение нескольких лет конечной станцией линии будет «Новорижская». Она строится в районе Кунцево — между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе. В состав станции войдут два подземных вестибюля с выходами к жилой застройке и торговым центрам. Благодаря открытию станции время поездки до БКЛ сократится в четыре раза — с одного часа до 20 минут, а путь до ММДЦ «Москва-Сити» станет короче более чем в три раза — до 30 минут.

Собянин сообщил, что в настоящее время завершены устройство ограждающих конструкций и разработка грунта котлована, идёт устройство монолитных конструкций. Строительная готовность станции «Новорижская» составляет 29%. Её запустят в 2027 году — вместе с новым электродепо «Новорижское», которое расположится с северной стороны Новорижского шоссе на территории подмосковного Красногорска и будет обслуживать поезда новой ветки.

Градоначальник рассказал, что проект предусматривает строительство на участке 13,9 гектара цеха эксплуатационного обслуживания на 26 канав с камерой мойки, мотодепо, тренировочного полигона и других объектов. В оснащение войдёт современное оборудование с высоким уровнем автоматизации.

Также Собянин отметил, что благодаря запуску нового электродепо «Новорижское» рабочие места получат свыше 520 человек. Им обеспечат стабильный доход и соцгарантии, комфортные условия для работы и отдыха. В том числе, в административном здании организуют столовую на 56 мест, оборудуют комнаты отдыха локомотивных бригад. Вопросами зоровья будет заниматься медицинская служба, в состав которой войдут кабинет предрейсовых осмотров, кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты психологов и комнаты медперсонала. Кроме того, предусмотрены актовый зал и хозяйственные помещения.

Мэр указал, что в настоящее время строители завершают подготовительные и земляные работы, выполняют устройство монолитных конструкций и монтаж сборных железобетонных конструкций корпусов объекта. Строительная готовность нового депо — 15%.

«В «Новорижское» поступят технологичные российские поезда «Москва-2026». Они обслуживаются по контракту жизненного цикла: производитель несёт ответственность за их техсостояние в течение 30 лет», - сообщил Собянин, отметив, что за два года столичное метро закупит больше 700 таких вагонов.

Глава города добавил, что до ввода в эксплуатацию электродепо «Новорижское» поезда Рублево-Архангельской линии будет обслуживать электродепо «Солнцево».

