Ефимов: Новый выход открыли со станции метро «Комсомольская»

Рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала заработал выход № 8 со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии метро, а несколькими днями ранее открыли соседний выход – № 7, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Выходы № 7 и № 8 находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой. В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами – аналогичных нет ни у одной станции московского метро. Они защищают пассажиров от осадков, а вечером их украшает мягкая подсветка», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Выходы находятся со стороны Краснопрудной улицы. Специалисты поэтапно выполняли ремонт, чтобы не перекрывать одновременно оба выхода и сохранить жителям привычные пути передвижения.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, отдельное внимание в процессе работ уделили архитектуре. Так, навесы по стилю перекликаются с историческим фасадом Ленинградского вокзала.

«Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. Так, с 2011 года благодаря холдингу построили и реконструировали 84 станции метро и более 180 километров линий.

