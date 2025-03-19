Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал на своем сайте о том, что в столице растет доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

По его словам, к 2024 году общее число случаев оказания высокотехнологичной медпомощи выросло до 192 тысяч в год (с 33,4 тысячи в 2010 году). Две трети из них пришлись на врачей горбольниц (126 тысяч против 2,1 тысячи в 2010 году).

Успешно освоили 20 профилей высокотехнологичной медпомощи 32 городских клиники. Среди наиболее популярных направлений — онкология, урология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, а также сердечно-сосудистая хирургия.

В частности, высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний применялись в 2024 году свыше 34 тысяч раз, что больше, чем в 2019 году, на 26%. Такое направление, как травматология и ортопедия, показывает еще более уверенный рост — на 39%. В свою очередь прирост по нейрохирургическому профилю составил 62% (до более чем 9,5 тысячи операций). Активно развивается и роботическая хирургия — почти 2,2 тысячи операций за 2024 год (на 91% больше, чем в 2023 году).

Высокотехнологичные методы активно используются при лечении онкологических заболеваний. В частности, в 2024 году в ММКЦ «Коммунарка» открылся новый лучевой комплекс.

«Высокотехнологичные операции, которые пятнадцать лет назад были редкостью, вошли в обычную практику московских больниц. Мы продолжим работу по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи и будем постоянно внедрять в практику новые медицинские технологии», — подытожил градоначальник.

