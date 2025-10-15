Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Санитарная авиация работает на базе Московского авиационного центра уже 17 лет. О деятельности службы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

«Авиамедицинские бригады не раз спасали людей в крупных происшествиях, демонстрируя высокий уровень профессионализма», — подчеркнул градоначальник.

С начала года была выполнена медицинская эвакуация около 200 пациентов. Оказание помощи начинается прямо в воздухе. На борту санитарного вертолета есть то же оборудование, что и в реанимационной палате в современном стационаре. Медики могут проводить дефибрилляцию в ходе полета - уникальный диэлектрический пол вертолетов нейтрализует заряды от прибора. На борту санитарного воздушного судна могут находиться сразу два тяжелых пациента. Каждый из них получит медпомощь в полном объеме.

Специальные вертолетные площадки есть уже при девяти больницах Москвы. Еще 21 место для взлета и посадки оборудовано в Троицком и Новомосковском округах, одна вертолетная площадка обустроена на МКАД.

