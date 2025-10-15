Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице
Санитарная авиация работает на базе Московского авиационного центра уже 17 лет. О деятельности службы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«Авиамедицинские бригады не раз спасали людей в крупных происшествиях, демонстрируя высокий уровень профессионализма», — подчеркнул градоначальник.
С начала года была выполнена медицинская эвакуация около 200 пациентов. Оказание помощи начинается прямо в воздухе. На борту санитарного вертолета есть то же оборудование, что и в реанимационной палате в современном стационаре. Медики могут проводить дефибрилляцию в ходе полета - уникальный диэлектрический пол вертолетов нейтрализует заряды от прибора. На борту санитарного воздушного судна могут находиться сразу два тяжелых пациента. Каждый из них получит медпомощь в полном объеме.
Специальные вертолетные площадки есть уже при девяти больницах Москвы. Еще 21 место для взлета и посадки оборудовано в Троицком и Новомосковском округах, одна вертолетная площадка обустроена на МКАД.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Кирьянов: ИП «эволюционно» исчезнут после 2030 года
- На «Госуслуги» добавили опцию по оформлению налогового вычета
- Проспал или забыл? Рэперу Macan грозит «уголовка» за неявку в военкомат
- Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС
- Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
- Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики
- Налоговый эксперт: Бизнес волнует принцип начисления НДС «по отгрузке»
- Новак: Россия готова нарастить поставки газа в Европу
- Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира
- Депутат Кирьянов: Повышение НДС не приведёт к резкому росту цен в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru