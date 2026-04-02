Сергей Собянин рассказал о развитии креативной индустрии в Москве

Более 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий, работают в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Креативные индустрии - это в том числе кино и анимация, арт-индустрия, мода и дизайн, издательская деятельность, информационные технологии и видеоигры, музыка, архитектура, реклама. Общая выручка таких компаний превышает 6,7 трлн рублей. В Москве около 80 процентов занятых в креативных профессиях — специалисты по культуре и искусству, информационно-коммуникационным технологиям, рекламе и маркетингу, связям с общественностью, архитектуре и дизайну. В последние годы при поддержке столицы предприятия этой сферы развиваются все активнее.

«Так, в прошлом году открыли первую очередь нового Креативного кластера Сколково — Московский кластер видеоигр и анимации. Его резидентами уже стали 44 видеоигровых и восемь анимационных компаний», — написал Собянин в своем канале в Мах.

Кластер площадью 55 тысяч квадратных метров представляет собой пространство полного цикла разработки видеоигр и анимации, он предоставляет поддержку на всех этапах создания и выхода на рынок. Открытие кластера стало центральным событием первой Московской международной недели видеоигр в ноябре 2025 года. Мероприятие объединило ведущие видеоигровые и ИТ-компании, специалистов отрасли, любителей видеоигр и охватило 800 площадок в России. В ходе события установили национальный рекорд - провели самый массовый кибертурнир в РФ, объединивший более 4,6 тысячи участников.

Также в прошлом году открылся городской арт-центр «Московские мастерские», цель которого - комплексная поддержка современных художников. Резиденты получают доступ к инфраструктуре, им доступны 35 профессиональных художественных студий, выставочный зал и лекторий. В Москве состоялись «Креативные бизнес-практикумы» для предпринимателей в сфере моды и дизайна, серия бесплатных вебинаров по интеллектуальной собственности «Защити свое творчество».

В текущем году планируется открытие второй очереди креативного кластера в Инновационном центре «Сколково». Объект общей площадью 74 тысячи квадратных метров включает специализированную инфраструктуру для разработчиков технологических решений в сфере медиа и офисы для размещения стартапов и якорных резидентов.

