Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Свыше 300 соматических больных и пострадавших эвакуировали пилоты санитарных вертолетов Московского авиационного центра в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что пожарная авиация также приняла участие в тушении 11 крупных возгораний.

Градоначальник подчеркнул, что специалисты Московского авиационного центра постоянно повышают квалификацию. Так, в 2022 году здесь открылся собственный учебный центр, и сотрудники больше не должны покидать столицу для обучения.

Если в первый год существования подразделения было восемь образовательных программ, то сегодня их количество увеличилось до 14. Они направлены на подготовку универсальных кадров, приспособленных к работе в любых условиях. Кроме того, разрабатываются еще две программы по обучению пилотов управлению санитарными и пожарными вертолетами.

Собянин отметил, что в 2024 году прошли обучение свыше 150 пилотов, спасателей, штурманов, бортмехаников, техников и инженеров.

