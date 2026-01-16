Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в столице, подвел итоги минувшего года и поделился планами на 2026-й. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

С 2011 года в Москве построили почти 1600 километров дорог — около 30 процентов от всей улично-дорожной сети, возвели более 488 тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов. Число искусственных транспортных сооружений увеличилось более чем на 75 процентов. Также в столице реконструировали 22 клеверные развязки на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), построили 364 подземных и надземных пешеходных перехода.

В 2025 году в городе было построено и реконструировано свыше 105 км дорог, в том числе крупных общегородских магистралей и небольших связок, возведено 18 новых транспортных сооружений — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов - и 27 пешеходных переходов.

Значимыми проектами стали открытые в столице участок улицы Ивана Франко от Житомирской до Герасима Курина, развязка у станции метро «Корниловская» и улично-дорожная сеть в поселке Завода «Мосрентген» в ТиНАО, участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе между улицами Эдварда Грига и Поляны. Кроме того, в Москве открыли мост Академика Королева, новую улично-дорожную сеть с путепроводом в Мневниковской пойме, участок Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки. Также были запущены в эксплуатацию самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги, подземный переход под путями второго Московского центрального диаметра в Щербинке.

Среди ключевых проектов на 2026 год — дополнительный участок (спрямление) Московского скоростного диаметра от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Работы здесь уже выполнили более чем на треть. Неподалеку строится эстакада-съезд, которая обеспечит прямой выезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Также в Москве планируют завершить строительство последнего участка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, магистраль соединят с МСД.

«Построим автомобильный мост в створе Новозаводской улицы (мост‑парус) — ключевой элемент развития Мневниковской поймы. Новое сооружение обеспечит связь района Филевский Парк с Северо-Западной хордой», — указал Собянин.

Кроме того, завершается строительство связки МСД с улицей Академика Королева. Объект обеспечит новую транспортную связь между Северным и Северо-Восточным округами города и безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург.

