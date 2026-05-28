Ефимов: В Москве подготовили более 20 новых площадок под реновацию
В Москве обустроили 24 площадки для возведения новых жилых комплексов на месте расселенных домов старого жилого фонда. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город освободил 24 площадки для строительства новых жилых комплексов ориентировочно общей площадью свыше 430 тысяч кв. м. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 15 тысяч москвичей», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
По его словам, площадки расположены в различных частях столицы, а больше всего их на востоке — восемь.
В рамках программы реновации расселенные дома подвергаются демонтажу, а на их месте появляются площадки для строительства новых объектов. Благодаря этому горожане не покидают свой район во время переезда. В Департаменте градостроительной политики добавили, что новые пространства для застройки подготовлены в 21 районе Москвы, а на шести из них уже стартовало возведение новостроек. Вся необходимая информация о реализации программы реновации доступна на портале mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
