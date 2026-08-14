Сергей Собянин рассказал о новых автобусных маршрутах в ТиНАО

Транспортную схему новых территорий Москвы после расширения границ столицы в 2012 году пришлось выстраивать практически «с нуля», теперь власти намерены провести новый этап расширения маршрутной сети и улучшить доступность малых населенных пунктов ТиНАО. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Удобная страна без деления на центр и периферию, качественные дороги и комфортный транспорт — таковы важнейшие положения Народной программы «Единой России», которые мы последовательно воплощаем в жизнь», - отметил градоначальник.

По словам Собянина, в ТиНАО количество автобусных маршрутов увеличили на 83% по сравнению с 2012 годом. Пассажиропоток вырос в 3,5 раза, ежедневно он составляет 475 тысяч человек. Сейчас в районах Новой Москвы действуют 1100 современных автобусов и электробусов, для них открыли крупнейший в Европе «Дом электробусов» в Красной Пахре. Важнейшим проектом стало возведение транспортного хаба «Саларьево» с международным автовокзалом. Ежедневно отсюда отправляются более 2 тысяч пассажиров по 58 направлениям России и ближнего зарубежья. Пассажиропоток «Саларьево» с момента открытия превысил 5,3 млн человек.

Также мэр рассказал, что время в пути сокращают 60 километров выделенных полос на ключевых трассах в Новой Москве. За безопасностью следят свыше 350 камер ЦОДД, количество ДТП по сравнению с 2015 годом сократилось на 50%, число погибших снизилось на 64%, а раненых – на 52%. Собянин заключил, что с каждым годом поездки в Новой Москве становятся быстрее, комфортнее, безопаснее.

«В 2026 г. мы начинаем новый этап расширения маршрутной сети, прежде всего для того, чтобы улучшить доступность малых населенных пунктов ТиНАО, удаленных от крупных магистралей», - указал мэр.

В ближайшие два года планируется запустить 18 новых автобусных маршрутов в районах Троицк, Филимонковский, Краснопахорский, Бекасово, Вороново, Внуково, Щербинка. Маршруты соединят малые населенные пункты и крупные поселения, школы, больницы. Пассажирам будут доступны бесплатные пересадки на экспрессы до метро, также горожане смогут со скидкой доехать до станций МЦД и железной дороги. Чтобы активировать бесплатные пересадки, необходимо привязать карту «Тройка» в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

По словам Собянина, новые маршруты будут обслуживать тридцать маневренных автобусов малого класса. Они подходят для более узких местных дорог, где тесно обычному автобусу, полностью адаптированы для перевозки маломобильных граждан. Это очень удобно для пожилых пассажиров и семей с маленькими детьми. В салонах будут работать USB-зарядки и медиаэкраны с информацией об остановках, времени в пути и пересадках в соответствии со стандартом Московского транспорта. После расширения маршрутной сети удобный наземный транспорт станет доступнее более чем 120 тысячам жителей 242 СНТ, деревень, поселков, ожидается, что пассажиропоток составит около 5-6 тысяч человек в день.

Первые восемь маршрутов будут запущены в начале осени текущего года. Они охватят населенные пункты с населением более 20 тысяч человек. Так, в Бекасово маршруты №249 и №248 соединят железнодорожную станцию Рассудово, деревню Ожигово и поселок Зосимова Пустынь. В Филимонковском районе после запуска маршрута №174 поселок Графские пруды и населенные пункты по пути получат удобную связь с Первомайским, при этом деревня Настасьино соединится с Елизарово с помощью маршрута №195. Птичное свяжут с деревнями Уварово и Кукшево маршрутом №199, с деревней Клоково – новым маршрутом №165. В Троицке благодаря запуску маршрута №180 будут соединены жилой комплекс «Лесная сказка» и деревня Пучково с микрорайоном «В» в городе. При этом во Внуково маршрут №224 обеспечит прямую связь коттеджного поселка Бристоль со станцией «Рассказовка» Солнцевской линии метро.

Собянин заключил, что 18 новых маршрутов станут лишь первым этапом. В дальнейшем Москва проработает вопросы улучшения транспортной доступности и для других территорий.

