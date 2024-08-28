Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Товары производителей Москвы пользуются спросом за границей, на долю города приходится пятая часть компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 167 стран. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Поддержку промышленникам столицы в продвижении на иностранных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). За семь лет его инструментами воспользовались более 17 тысяч предприятий, свыше 1,5 тысячи компаний вышли на рынки более 110 стран, было заключено экспортных контрактов на сумму свыше 108 млрд рублей.

Как отметил Собянин, Москва успешно справляется с переориентацией поставок на дружественные рынки, установлением новых деловых связей. На рынках дружественных государств объем поддержанного экспорта за первое полугодие 2024 года вырос на 80%.

Работа МЭЦ включает направления обучения и развития компетенций специалистов, поддержку продвижения и продаж за границей, финансовые инструменты. Так, предприниматели столицы могут получить знания и навыки в области экспорта в «Московской школе экспортера». С 2021 года проводятся «Час с торговым представителем Российской Федерации» и «Диалог с цифровым атташе», организованные совместно с Минпромторгом РФ. Встречи с торгпредами состоялись в 44 странах мира.

Акселерационные программы центра — «Экспортеры 2.0», Moscow Fast Track, GoGlobal, MENA Accelerator — помогают предприятиям быстрее выйти на внешние рынки. Эти специализированные комплексы предназначены для интенсивной подготовки бизнеса к экспортной работе. С 2019 года МЭЦ организовал и софинансировал участие около 700 предприятий в 33 потоках акселерации. В частности, успешно освоила зарубежные рынки компания «Интеллектуальные робот системы», которая нарастила объем поставок за границу в 60 раз благодаря акселерационной программе «Экспортный форсаж».

МЭЦ также реализует ряд системных мер поддержки для продвижения продукции компаний Москвы. Бизнес может продемонстрировать свой продукт, найти потенциальных партнеров и заключить сделки на международных выставках и бизнес-миссиях. Мероприятия выбирают сами предприниматели, участвуя в опросе центра по плану выездов на три года. Бизнесмены столицы уже представили продукцию под единым брендом Made in Moscow на 200 международных миссиях в 56 государствах и заключили контракты на сумму свыше 5,5 млрд рублей. Среди участников мероприятий — разработчик и экспортер программных продуктов для видео-конференц-связи и совместной работы TrueConf, создатель программ виртуальной реальности для обучения врачей и студентов медвузов «Таргетта», киностудия «Союзмультфильм».

МЭЦ сотрудничает с Российским экспортным центром, в частности, организует фестивали-ярмарки за рубежом: например, пилотную ярмарку в рамках Российско-китайского Экспо в Харбине.

«Важно выстраивать постоянную коммуникацию с потенциальными зарубежными партнерами. Для этого год назад у экспортеров появилась возможность воспользоваться помощью представителей бизнеса Москвы за рубежом... Сегодня амбассадоры работают в шести дружественных странах: Китае, Индии, Египте, ОАЭ, Вьетнаме и Малайзии», — сообщил Собянин, подчеркнув, что такой возможностью воспользовались более ста компаний.

Также МЭЦ помогает продвигать бренды Москвы на онлайн-площадках и в ретейл-сетях за границей, компаниям предлагают инструменты от пошагового юридического до маркетингового сопровождения и помощью с первой поставкой. На зарубежные маркетплейсы вышли уже более 900 московских компаний. Кроме того, МЭЦ предоставляет систему грантовой поддержки, бизнесу возмещают 10% от суммы контракта с зарубежными партнерами. При этом для новых и активных экспортеров кешбэк удвоили. Также компаниям стала доступна программа предэкспортного финансирования, которую реализуют с тремя крупными российскими банками. Экспортеры могут получить до 100 млн рублей в кредит по льготной ставке 11% и направить средства на пополнение оборотных средств, которые связаны с производством и поставкой высокотехнологичной продукции по экспортному контракту.

