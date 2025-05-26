Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил представителей столичного бизнеса с Днем российского предпринимательства и рассказал о том, как город помогает предпринимателям.

Градоначальник назвал бизнес одним из ключевых драйверов столицы. В частности, благодаря малому и среднему предпринимательству горожане обеспечены разнообразием доступных товаров и услуг.

На малый и средний бизнес (МСП) приходится 85% городских предприятий. В Москве зарегистрированы порядка 14% субъектов МСП. На них трудятся 3,4 млн процентов — 40% от суммарного количества занятых в столичной экономике. Свыше трети сотрудников работают в ключевых отраслях: на производстве, в строительстве, в финансовом секторе и в ИТ-сфере.

МСП демонстрирует рекордные темпы роста. Так, если в 2011 году доля МСП в налоговых и неналоговых доходах бюджета Москвы едва превышала 10%, то по состоянию на 2024 год эта цифра выросла почти до 27%. В прошлом году МСП уплатил в бюджет 1,2 трлн рублей налогов. Сохраняется тенденция роста и в 2025 году, подчеркнул мэр.

Каждый 11-й бизнес Москвы получает меры поддержки со стороны города, а каждое 12-е новое предприятие или ИП создается при помощи столицы. Поддержка предусматривает субсидии и гранты, программы факторинга и льготного кредитования, поручительства и гранты. Кроме того, пользуются большим спросом и нефинансовые меры поддержки.

«Москва стала первым регионом России, где были начаты программы льготного кредитования в 2020 году и льготного факторинга в 2022 году», — отметил Собянин.

Активно развивается московский бизнес и за пределами России при помощи Московского экспортного центра. Столичные предприятия успешно работают на рынках Египта, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии.

Также город оказывает помощь в продвижении и узнаваемости московских брендов. Ярким примером такой помощи стал проект «Сделано в Москве», объединивший свыше 7000 локальных производителей более 35 категорий товаров. Проект «Сделано в Москве» помог столичным предпринимателям реализовать товары более чем на миллиард рублей.

Кроме того, московское правительство разработало и успешно ведет ряд крупных цифровых проектов. Свыше 200 цифровых инструментов для предпринимателей представлены на портале mos.ru. Ими воспользовались более 700 тысяч раз в январе-марте 2025 года, а число зарегистрированных учетных записей ИП и юридических лиц превысило 500 тысяч.

Самым популярным сервисом в 2024 году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка.

Свыше 370 тысяч предпринимателей со всей России зарегистрированы на созданной в 2013 году для проведения закупок малого объема цифровой платформе «Портал поставщиков». Здесь представлены 3,1 млн наименований товаров, работ и услуг, а количество заключаемых ежедневно контрактов составляет около 1500.

Основным ресурсом для взаимодействия города и бизнеса является инвестиционный портал Москвы, где представлены свыше 40 электронных услуг и сервисов. Ими воспользовались свыше миллиона раз с 2014 года. Также в помощь предпринимателям созданы платформа i.moscow (цифровой двойник Московского инновационного кластера) и цифровая платформа «Открытый контроль», обеспечивающая взаимодействие московских предпринимателей с контрольными органами.

«Столичный бизнес демонстрирует высокую гибкость и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, успешно находя и осваивая перспективные ниши. А правительство Москвы, со своей стороны, готово принять все необходимые меры для упрощения взаимодействия между бизнесом и городом, делая его максимально эффективным и взаимовыгодным», — подытожил мэр.

