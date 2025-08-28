Сергей Собянин представил программу празднования Дня города

Москва 13 и 14 сентября отметит свой 878-й день рождения, мэр столицы Сергей Собянин по итогам заседания Президиума правительства города одобрил план основных торжеств. Об этом сообщается на официальном портале градоначальника.

Всего в столице пройдет 138 мероприятий, в том числе концерты, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы. Они состоятся на площадках в центре Москвы и других административных округах, в парках, учреждениях культуры. Так, на Поклонной горе 13 и 14 сентября пройдут праздничные концерты с участием популярных артистов и творческих коллективов. В первый день запланирован концерт артистов «Дорожного радио», он будет транслироваться на канале «Звезда». Во второй день пройдет посвященный Году защитника Отечества патриотический фестиваль «Музыка гордых», инициатором проведения которого выступает Фонд поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева. В свою очередь, ВДНХ представит развлекательную программу у фонтана «Дружба народов», где обустроят пять площадок с экранами и арт-объектами и проведут музыкальные, литературные, поэтические спектакли, шоу «Кольца Москвы».

Вузы Москвы готовят специальную программу к празднику. В Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова состоится «Пирогов-фест». Московский физико-технический институт в пятый раз организует фестиваль науки, технологий и юмора FestTech в музее «Атом» на ВДНХ.

Программы для семей с детьми запланировали на Северном и Южном речных вокзалах. Здесь пройдут концерты, спортивные мероприятия, показ фильмов под открытым небом и мастер-классы. В кинопарке «Москино» покажут концерт-мюзикл «А я иду, шагаю по Москве», песни о столице исполнят более 20 знаменитых артистов. Также гостей ожидает интерактивная программа с мастер-классами, колокольным шоу, ярмаркой ремесел, фотозонами и автограф-сессиями. В кинопарке планируются бесплатные представления цирка шапито. Кроме того, лучшие цирковые артисты России выступят в Измайловском парке и парке «Южное Бутово». В саду им. Н.Э. Баумана покажут фильмы «Я шагаю по Москве» и «Девушка без адреса», представят театрализованную программу Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной», предложат гостям ретроателье, мастер-класс по художественной графике, камерный концерт.

Всего мероприятия в честь Дня города пройдут в 20 московских парках. Празднование запланировано и в столичных музеях, где организуют тематические выставки, экскурсии и лекции, концерты, мастер-классы.

