Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 877-летием города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 877-летием города. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы столицы.
«Москва – родной дом для миллионов людей. С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!» – сказал Собянин.
Он добавил, что столица всегда была надежным оплотом страны, напомнив, что жители Москвы и сейчас служат на передовой и трудятся на военных заводах.
Мэр также подчеркнул, что столичный регион помог представителям пострадавших областей.
Ежегодно День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru