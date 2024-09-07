Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 877-летием города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 877-летием города. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы столицы.

«Москва – родной дом для миллионов людей. С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!» – сказал Собянин.

Он добавил, что столица всегда была надежным оплотом страны, напомнив, что жители Москвы и сейчас служат на передовой и трудятся на военных заводах.

Мэр также подчеркнул, что столичный регион помог представителям пострадавших областей.

Ежегодно День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября.