Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым 2025 годом, пожелав им благополучия и исполнения желаний. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2025 годом!», - сказал политик.

В праздничном обращении мэр города вспомнил и участников СВО, подчеркнув, что для всех 2024-й стал годом «мужества и решимости».

Собянин также рассказал о развитии города, поблагодарив москвичей за сплоченность.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником, заверив россиян, что «все будет хорошо».