Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым 2025 годом, пожелав им благополучия и исполнения желаний. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
«С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2025 годом!», - сказал политик.
В праздничном обращении мэр города вспомнил и участников СВО, подчеркнув, что для всех 2024-й стал годом «мужества и решимости».
Собянин также рассказал о развитии города, поблагодарив москвичей за сплоченность.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником, заверив россиян, что «все будет хорошо».
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