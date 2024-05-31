Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил специалистов пожарной службы Москвы с 220-летием в своем блоге.
По его словам, сегодня московский гарнизон насчитывает 18 тысяч специалистов — спасателей, пожарных, диспетчеров службы 112, водолазов, водителей и так далее. Градоначальник назвал сотрудников пожарной службы сильными и отважными людьми и поздравил их с юбилейной датой от имени москвичей.
Сегодня пожарная служба Москвы — в лидерах по безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира. В среднем на борьбу с огнем специалисты прибывают за 6,5 минуты, а количество пожаров сократилось более чем втрое с 2011 благодаря системе профилактики.
С 2011 года в распоряжение пожарных Москвы поступило множество современного снаряжения, в частности, свыше 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования и 820 единиц крупной техники.
При покупке новых машин учитываются особенности Москвы, чтобы пожарные могли оперативно работать на любой территории города: на узких улицах, в многоэтажной застройке, в парках, лесных массивах и в окружении уникальных архитектурных памятников.
В распоряжении пожарных — вертолеты для тушения пожаров и эвакуации пострадавших, уникальные многоцелевые пожарно-спасательные корабли «Полковник Чернышев» и «Надежда», суда на воздушной подушке и уникальные аэролодки, насосно-рукавные комплексы «Водолей», маневренные пожарно-спасательные мотоциклы и уникальный автомобиль аэродромного тушения.
Кроме того, реконструкция учебно-тренировочной базы прошла в Апаринках в 2018 году. Здесь появились новые многофункциональные тренажеры, а также 21 точка для отработки алгоритмов ликвидации различных происшествий в максимально приближенных к реальным условиях.
Достойная смена готовится в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука. Первокурсники выезжают на экскурсии в пожарные части и на спасательные станции, а со второго курса студенты начинают осваивать настоящую практику. Свыше 9000 молодых специалистов прошли подготовку в учебном заведении с 1999 года.
Кроме того, в 2023 году была создана сводная мобильная группировка из 6000 человек, среди которых — специалисты инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства. Они регулярно обучаются и готовы к оперативному реагированию на любые происшествия.
Также постепенно возрождаются традиции добровольческого движения пожарных. В столице уже есть свыше 430 общественных объединений пожарной охраны, в которых трудятся более 3500 волонтеров.
Каждый год появляются новые пожарно-спасательные отряды — порядка 20 новых депо были открыты с 2011 года.
В заключение Собянин отметил, что столичный гарнизон готов к устранению последствий происшествий любой сложности. Мэр пообещал и дальше развивать пожарную службу Москвы.
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