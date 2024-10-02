Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных метростроителей с их профессиональным праздником.

Градоначальник отметил, что праздник был учрежден в прошлом году президентом России Владимиром Путиным.

Сеть Московского метрополитена с 2011 года выросла в 1,8 раза. За эти годы столичные специалисты завершили строительство и реконструкцию 250 километров линий, 119 станций, 12 электродепо метро и Московского центрального кольца и четырех дополнительных вестибюлей.



К 2030 году планируется построить и реконструировать порядка 35 станций.

