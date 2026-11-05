Сергей Собянин подвел итоги акции «Ночь искусств» в Москве

Ежегодная акция «Ночь искусств» прошла в Москве в 14-й раз. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Год единства народов... акция объединила разные жанры и форматы, раскрыв многовековую культуру нашей многонациональной страны», — подчеркнул градоначальник.

Музеи, театры, концертные залы, культурные центры и городские пространства Москвы провели бесплатные выставки, спектакли, концерты, лекции и мастер-классы.

Например, в бывшем железнодорожном депо состоялся танцевальный перформанс, в Государственном музее А.С. Пушкина — концерт дирижера Николая Хондзинского, в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке — выступление фольклорных исполнителей.

Акцию посетили около 300 тысяч человек. Всего в Москве организовали свыше 450 мероприятий на 120 площадках.

«Ночь искусств» состоялась в столице 3 и 4 ноября. Программа акции отразила тему единства народов России. Посещение большей части мероприятий было доступно по предварительной регистрации в сервисе «Мосбилет». Программа «Ночи искусств» способствует реализации в столице целей и задач национального проекта «Семья». В частности, в рамках акции были подготовлены особые мероприятия в столичных музеях, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Гостей приглашали на бесплатные экскурсии, выставки, концерты и лекции.

В акции поучаствовали Государственный Дарвиновский музей, подготовивший видеоэкскурсии и световидеомузыкальную программу, Московский государственный музей С.А. Есенина, где были доступны посвященные поэту выставки-акции, а также Государственный музей В.В. Маяковского, который организовал тематические экскурсии по Мемориальной квартире семьи Маяковских в Студенецком переулке. Кроме того, столичный Музей космонавтики приглашал гостей на квест, Музей Героев Советского Союза и России предложил посетителям экскурсию и просмотр документального фильма «Защитники искусства» об истории спасения коллекции Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, а Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова подготовила лекцию «Родина. Сила и единство».

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