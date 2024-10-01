Сергей Собянин: Открылся набор на пятый поток «Академии инноваторов»

Регистрация на пятый поток «Академии инноваторов» стартовала в Москве, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что принять участие в международной программе поддержки и развития технологических предпринимателей может каждый желающий в возрасте старше 14 лет. «Академия инноваторов» отбирает лучшие проекты, предлагая их авторам экспертное сопровождение для дальнейшей доработки идеи и ее продвижения. Регистрация на участие в программе продлится до 28 января 2025 года.

«Больше 70% частников — москвичи. Есть также предприниматели из Донецка, Махачкалы, Мурманска, Сургута, Владивостока и других российских городов. Почти четверть — студенты вузов», — пояснил Собянин.

Летом 2023 года к программе присоединились более 21 тысячи технологических предпринимателей из России и таких дружественных стран, как Индия, Нигерия, Узбекистан, Египет и Иран. В общей сложности в рамках «Академии инноваторов» было разработано свыше четырех тысяч проектов и более 350 стартапов, привлечено больше 250 миллионов рублей инвестиций и грантов.

