Сергей Собянин открыл театр «Мастерская «12» после реставрации

Столичный мэр Сергей Собянин открыл театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова» на Поварской улице после ремонта и комплексной реставрации. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник заявил, что это лучший театр в России по своим возможностям. «Очень радостно видеть этот замечательный коллектив, молодые лица, наполненные творческой энергией. И, конечно, замечательно, что идеологом этого театра <…> и руководителем будет замечательный Никита Сергеевич Михалков», — заявил глава города.

В церемонии участвовали худрук Никита Михалков, актеры театра и кино Михаил Пореченков, Сергей Степанченко и Сергей Гармаш. Михалков продемонстрировал мэру перед началом мероприятия устройство нового театра и высоко оценил в беседе с Собяниным изменения, происходящие в Москве. Худрук предложил разбить тарелку на память об открытии, подписанную всеми актерами. Осколки раздали присутствующим на церемонии.

Здание было построено по проекту братьев Весниных в первой половине 1930-х годов, это объект культурного наследия регионального значения. Оно предназначалось для клуба Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Здесь в разные годы находились Дом кино, Государственный театр киноактера и кинотеатр «Первый». В 2019 году театр преобразовали в Центр театра и кино на Поварской, в 2024 году переименовали в Мастерскую «12» Никиты Михалкова.

Реставрация и ремонт были начаты в 2021 году и завершились в марте 2025 года. Сейчас пространство театра позволяет проводить конференции, презентации, показы фильмов, концерты, фестивали, экспериментальные постановки и другие мероприятия.

Большой зал на 608 мест является высокотехнологичным трансформируемым пространством, здесь можно менять высотный уровень партера и его отдельных частей, организовывать подиумы, изменять количество мест и их расположение, а также выполнять горизонтальную и вертикальную трансформацию зрительских кресел. Также в зале установили систему иммерсионной акустики, позволяющей зрителю погрузиться в атмосферу происходящего с 3D-проекцией и имитацией звуковой реальности. Также в постановках можно использовать голограммы.

Малый зал на 80 мест позволяет использовать его как телестудию и организовывать онлайн-трансляции спектаклей. Кроме того, на цокольном этаже оборудован современный кинозал на 24 места.

Специалисты выполнили реставрацию колонн парадного входа и фасадов здания. Интерьеры выполнили в приближенном к конструктивизму оригинальному стилю.

