Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Запущена первая очередь трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из приоритетов развития ТиНАО является создание дорожного каркаса. Открытый участок является третьим по счету. Первые два построили в 2021-2022 годах.

Новое шоссе, по заверению Собянина, улучшит транспортное обслуживание более чем 320 тысяч жителей районов Филимонковский, Коммунарка и Троицк.

Строительство дублера Калужского шоссе градоначальник назвал ключевым проектом на ближайшие годы. Это шоссе будет длиной в 23 километра и пройдет от станции московского метро «Тютчевская» до города Троицк.

