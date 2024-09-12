Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе
Запущена первая очередь трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из приоритетов развития ТиНАО является создание дорожного каркаса. Открытый участок является третьим по счету. Первые два построили в 2021-2022 годах.
Новое шоссе, по заверению Собянина, улучшит транспортное обслуживание более чем 320 тысяч жителей районов Филимонковский, Коммунарка и Троицк.
Строительство дублера Калужского шоссе градоначальник назвал ключевым проектом на ближайшие годы. Это шоссе будет длиной в 23 километра и пройдет от станции московского метро «Тютчевская» до города Троицк.
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