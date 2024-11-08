Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по Тверскому району и поздравил полицейских столицы с Днем сотрудника органов внутренних дел.
«От имени москвичей сказать им огромное спасибо за то, что они каждый день своим трудом, своим профессиональным отношением борются с преступностью, рискуя порой жизнью и здоровьем, защищают нас от преступников», – сказал он.
Новое здание райотдела возведено по индивидуальному проекту недалеко от станции метро «Новослободская». До переезда отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы размещался по трем адресам.
По словам Собянина, в 2010–2024 годах в городе ввели в эксплуатацию 26 новых объектов столичной полиции. В дальнейшем в Москве продолжат модернизировать материальную базу отделов внутренних дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru