Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине
Столичную школу № 1190 в районе Митино после реконструкции осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в прошлом году началась реконструкция школ столицы.
«Сформировали пилотный проект из четырех зданий и сейчас получаем первые результаты. Приступаем к использованию этого опыта в других школах — сегодня в работе уже 50 зданий», - рассказал мэр.
По его словам, в планах ежегодно реконструировать в городе до 100 учебных заведений. Собянин отметил, что в ходе работ в школе № 1190 основное внимание было уделено организации современной образовательной среды для детей и педагогов.
«Особой гордостью стали два лабораторно-исследовательских комплекса», — написал мэр в своем Telegram-канале.
В здании были отремонтированы фасад и кровля здания, заменены инженерные коммуникации и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка. В результате, проведенных работ, в школе появилось больше возможностей для дополнительного образования, кружков и секций.
Здание школы № 1190 после реконструкции примет первых учеников уже 2 сентября.
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