Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции
Еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции, рассказал мэр города Сергей Собянин.
«В Даевом пер. в Красносельском районе, здание поликлиники уже 40 лет как построено. С этих пор не реконструировалось, не ремонтировалось толком. По сути дела, это новое рождение этой поликлиники», – пояснил он.
По словам мэра, в здании обновили стены, планировку и оборудование, что позволило увеличить пропускную способность в два раза до 954 посещений в смену. Комплексная реконструкция объекта началась в сентября 2023 года и заняла год.
В сентября 2024 года пациентам стали доступны филиалы поликлиник в районах Текстильщики, Гольяново, Хорошево-Мневники а также Алексеевском и Алтуфьевском районах. В течение 2025 года в городе намерены завершить программу модернизации городских поликлиник.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 89% горожан знают о программе модернизации амбулаторного звена, 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают результаты реконструкции. Также позитивные изменения отметили 99% врачей, медсестер и прочих сотрудников поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru