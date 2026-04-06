Сергей Собянин: Новое здание школы № 1360 открыто в районе Богородское

Новую школу №1360 для учеников 7–11 классов открыли в районе Богородское на востоке Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В здании создали комфортное и безопасное пространство, в том числе для маломобильных учащихся. В школе оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон, где ребята смогут осваивать основы робототехники, принципы работы БПЛА, аддитивные технологии, а также навыки работы на 3D-принтере и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, в учреждении появился трансформируемый спортзал с занавесом на электроприводе.

«Расширены возможности для дополнительного образования. Ребята смогут заниматься в технических, естественно-научных кружках и спортивных секциях, а также учить корейский и китайский языки», - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.

Мэр напомнил, что за последние годы в Богородском построили детский сад и две новые школы, открыли новую поликлинику, проводят реконструкцию школы №1360 на Краснобогатырской улице. Развивается и транспортная инфраструктура района, так, после открытия основного участка Московского скоростного диаметра жителям стали доступны новые и комфортные варианты передвижения по столице. Кроме того, недавно был запущен первый Московский трамвайный диаметр Т1.

Также район Богородское стал еще зеленее. Здесь привели в порядок многие локации, включая набережную Ганнушкина, Яузскую аллею, дворы и спортплощадки. В районе высадили более 22 тысяч деревьев и кустарников.

