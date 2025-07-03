Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября

Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области

Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области

Захарова: Консульский доступ к арестованным россиянам в Азербайджане до сих пор не предоставлен

Уголовное дело возбуждено после гибели людей при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Авиакомпания «Победа» обжаловала решение суда, которым были увеличены габариты ручной клади

26% россиян уверены, что у мужчин больше шансов достичь успехов в трудовой сфере