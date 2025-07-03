Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября
3 июля 202509:31
Празднование Дня города в Москве в 2025 году пройдет во вторые выходные осени, 13 и 14 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
В этом году столица отметит 878-й день рождения. Традиционные праздничные мероприятия запланированы в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования, социальной защиты. Кроме того, День города отметят на площадках в жилых районах.
Программа празднования будет утверждена в ближайшее время.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru