Сергей Собянин: Легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет
1 октября 202416:34
Легендарному Московскому академическому театру сатиры сегодня исполняется 100 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, театр сатиры является одним из самых посещаемых в столице.
Собянин рассказал, что к столетнему юбилею театра его здание обновили, его конструкцию сделали более функциональной и современной. Также специалисты привели в порядок купол театра.
Кроме того, архитектурно-художественная подсветка придаст фасаду особую красоту в вечернее время суток.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru