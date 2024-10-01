Сергей Собянин: Легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Легендарному Московскому академическому театру сатиры сегодня исполняется 100 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, театр сатиры является одним из самых посещаемых в столице.

Собянин рассказал, что к столетнему юбилею театра его здание обновили, его конструкцию сделали более функциональной и современной. Также специалисты привели в порядок купол театра.

Кроме того, архитектурно-художественная подсветка придаст фасаду особую красоту в вечернее время суток.

