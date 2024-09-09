Сергей Собянин: К 2030 году в Москве установят еще около 65 тыс. фонарей
Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Каждый вечер в столице зажигается свыше миллиона фонарей для наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.
По словам градоначальника, с 2011 году количество осветительных приборов в Москве выросло в два раза. До 2030 года планируется установить еще порядка 65 тысяч новых фонарей. На пешеходных переходах установят свыше семи тысяч систем контрастного освещения, то повысит безопасность столичных улиц.
Кроме того, количество объектов архитектурно-художественной подсветки в ближайшие шесть лет вырастет с 2212 до 2777. К 2030 году в Москве заменят все старые фонари на новые светодиодные.
Праздничное оформление города обещают оставить таким же ярким: почти 10 тысяч декоративных конструкций будут радовать глаз длинными зимними ночами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru