Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Пресс-служба мэра и правительства столицы отметила, что возведение тоннеля под путями МЦД-4 началось в марте прошлого года. Финансирование работ проходило в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Новый тоннель имеет длину 400 метров, по одной полосе движения в каждом направлении. Всего в рамках проекта было реконструировано и возведено более километра дорог.

