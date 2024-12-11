Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл автодорожный тоннель под путями МЦД-4, соединяющий улицу Двинцев в районе Марьина Роща и улицу Складочная в Бутырском районе.

Он отметил, что в Москве реализовываются десятки мероприятий, для того чтобы улучшить связки между районами. Особенно это касается прохода под железнодорожными линиями, которыми пересечен весь город, указал Собянин. По словам мэра, тоннель под путями МЦД-4 улучшил транспортную доступность более чем 130 тысяч москвичей.

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Пресс-служба мэра и правительства столицы отметила, что возведение тоннеля под путями МЦД-4 началось в марте прошлого года. Финансирование работ проходило в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Новый тоннель имеет длину 400 метров, по одной полосе движения в каждом направлении. Всего в рамках проекта было реконструировано и возведено более километра дорог.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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