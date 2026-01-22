Сергей Собянин: Более 3,2 млн гостей посетили Московский зоопарк в 2025 году

Московский зоопарк подвел итоги работы за 2025 год. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о новых обитателях, вольерах, современных технологиях и участии горожан в развитии зоосада.

«В апреле на новой территории был открыт просторный (более 300 квадратных метров) вольер для гигантских выдр, оформленный под тропические леса Амазонки. Его обитатели приехали к нам издалека, но быстро освоились на новом месте», — отметил градоначальник.

После реконструкции открылся павильон «Солнечные медведи», где поселились малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка. Был преобразован дом кинкажу — небольших зверьков из семейства енотовых, здесь оборудовали теплый пол, дополнительный обогрев и приспособления для активной жизни животных.

При этом в парке «Сокольники» открыли современный центр восстановления и адаптации птиц, где работники зоопарка лечат пострадавших хищных и краснокнижных пернатых. В Московском зоопарке начал работу специализированный отдел «Спасение диких животных», за полгода специалисты обработали более 1,5 тысячи заявок и доставили в филиалы зоосада свыше 700 спасенных зверей и птиц.

Собянин напомнил, что в 2025 году в Московском зоопарке родились около 600 малышей. В их числе детеныши редкой эластичной черепахи, морского котика, мартышки дианы, два амурских тигренка, три малыша капибар. В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка в Вологодской области - появились на свет ягненок валлийских овец, малыш-домашний як, козлята породы камори.

Свыше 310 животных переехали в Москву из зоопарков других российских городов, из-за рубежа и из частных коллекций. Впервые здесь появились новогвинейские филандеры - сумчатые млекопитающие из рода кенгуровых, а также экзотические птицы - челноклюв, чернолицый ибис, дымчатый лягушкорот. В центр воспроизводства редких видов привезли двух гепардов Матрикса и Тильду, редчайших фазанов — трагопанов Кабота, гиацинтовых ара. Из парка «Малинки» в Великий Устюг переехала пара кошачьих медведей-бинтуронгов.

За минувший год Московский зоопарк принял более 3,2 млн гостей. Свыше 640 тысяч человек наблюдали за животными онлайн в трансляции на сайте. Сейчас на портале можно увидеть трансляции с 73 камер, установленных в 22 вольерах.

Горожане охотно участвуют в жизни Московского зоопарка, выбирая имена его обитателям на сайте проекта «Активный гражданин». Юные москвичи от шести до 14 лет делятся своими мнениями на платформе «Активный гражданин — детям». В прошлом году горожане подарили имена семи животным. Так, детеныша краснокнижной бурой гиены назвали Акелой, самца альпака — Зефиром, птенцы журавля-красавки получили имена Иркут и Чуя, птенца папуанского калао назвали Птахом, детеныша западной равнинной гориллы - Квито, а капуцина-плаксы — Норманом.

