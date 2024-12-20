Сергей Собянин: Более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

В Москве заключат еще один офсетный контракт на поставку турникетов для оплаты проезда в городском транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, победителю конкурса за полтора года предстоит создать на территории города или модернизировать существующее производство турникетного оборудования.

«Мы же будем закупать его продукцию в течение семи лет. Планируется, что новые турникеты будут обладать повышенной надежностью и пропускной способностью», – рассказал Собянин.

Среди прочего новые турникеты оборудуют современными системами оплаты, в том числе по биометрии.

За последние восемь лет Москва уже заключила свыше 20 офсетных контрактов, по которым предприятия обязуются поставлять городу лекарства, медицинские изделия, коммунальную технику и другую продукцию. Общий объем закупок по ним составит боле 415 миллиардов рублей.

