Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона «Спортивных выходных»

В первый день лета в Москве стартуют проекты «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные», сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«В рамках “Моего спортивного района” тренировки будут проходить в 10 округах Москвы во дворах и парках столицы — на 84 площадках. Среди них есть и необычные места, например крыши районных центров “Место встречи” и зоны для занятий роллер-спортом», — написал он.

Как пояснил мэр, москвичам станут доступны тренировки по разным видам спорта. В этом году в столице впервые пройдут беговые тренировки.

В рамках проекта запланированы события на разных площадках, в том числе в парке Победы, на территориях Центрального рынка, культурного центра ЗИЛ и в павильоне № 75 на выставке-форуме «Россия». В 7:00 в будние дни участникам проекта также будет доступна онлайн-зарядка.

