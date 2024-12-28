Сергей Собянин: 2024 год стал знаковым для киноиндустрии Москвы

Уходящий 2024 год стал знаковым для киноиндустрии столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в октябре в Москве открыли первую очередь кинопарка «Москино». Этот кинопарк станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире. За 2024 году в «Москино» уже отсняли порядка 500 киносмен для 74 проектов.



Собянин также назвал важным событием открытие четырех кинотеатров «Москино» – «Ангара», «Юность», «Жуковский» и «Кинопарк». Также в 2024 году прошла Московская международная неделя кино.

Кроме того, в Москве стартовала масштабная модернизация киностудии имени Горького.

