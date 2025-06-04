Семья фермеров из Подмосковья отправляет бойцам СВО домашние соленья
Семья участников ярмарок выходного дня в Москве помогает бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
«Семья фермеров из села Нижне-Маслово Луховицкого района Московской области более 10 лет привозит на московские ярмарки выходного дня домашние соленья», – отмечается в сообщении.
Супруги Дарья и Максим сами выращивают экологически чистые овощи и вместе с односельчанами поддерживают бойцов СВО и население приграничных территорий. Так, Максим организует сбор продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости. Фермеры отправляют соленые огурцы, квашеную капусту, другие соленья.
Как отметила Дарья, семья оказывает помощь от чистого сердца.
«На фронте сейчас наши земляки. Мы не представляем, как можно по-другому... Нашему сыну 11 лет, он с одноклассниками регулярно приносит мне письма с рисунками и просит отправить защитникам Родины», – поделилась женщина.
По ее словам, дети понимают, как важна поддержка, и пример семьи значим для них.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru