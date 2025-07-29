Семь жилых домов отремонтируют в Хорошевском районе Москвы

Капремонт семи жилых домов выполнят в Хорошевском районе (САО). О том, что соответствующие проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, работы пройдут в зданиях на улицах Викторенко и Зорге, а также на Хорошевском шоссе. Дома были построены в 1956-1986 годах, в них обновят подъезды, отремонтируют кровлю и фасады, а также выполнят восстановительные работы в местах прохождения коммуникаций.

В частности, в доме 72 (корпуса 3 и 4), а также в доме 70 (корпус 3) по Хорошевскому шоссе выполнят наружные работы: промоют и обработают водоотталкивающими средствами стены, покрасят и отремонтируют цоколи, заменят окна в подъездах и кровельное покрытие. Кроме того, в доме 76 (корпус 5), кроме наружных работ, выполнят ремонт мусорокамеры, электрощитовой и подвала.

Также ремонт подъездов выполнят в двух пятиэтажках: в доме 12 по улице Викторенко и в доме 20 по улице Зорге. Здесь поменяют напольное покрытие тамбуров и лестничных клеток, перекрасят потолки и стены, отшлифуют и покроют противоскользящим составом ступени.

Кроме того, ремонт системы отопления с дальнейшими локальными восстановительными работами в местах замены коммуникаций выполнят в 17-этажном доме 72 (корпус 1) по Хорошевскому шоссе.

