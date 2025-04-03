Самозанятые Москвы заработали 1,6 трлн рублей за время действия налогового режима
Московские самозанятые заработали свыше 1,6 трлн рублей с 1 января 2019 года, когда этот налоговый режим был введен в Москве. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, город оказывает самозанятым широкий спектр мэр поддержки, также Москва отличается развитым потребительским рынком. В Москве по состоянию на 1 марта 2025 года зарегистрировано 1,97 млн самозанятых (15% от общего числа самозанятых россиян).
Как правило, налог на профессиональный доход выплачивают россияне, которые не нанимают сотрудников и работают на себя. Среди его преимуществ — отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, а также простота регистрации.
Чаще всего, видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, становятся занятия – строительством, рекламой и маркетингом, сдачей квартир в аренду, доставкой, а также пассажирскими и грузовыми перевозками.
Багреева добавила, что за первые два месяца текущего года самозанятые уплатили 3,1 млрд рублей в столичный бюджет, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего с 1 января 2019 года самозанятые пополнили бюджет Москвы более чем на 42 млрд рублей.
Кроме того, за январь и февраль 2025 года клиентам было выдано свыше 54 млн чеков, что впятеро больше, чем за первые два месяца предыдущего года, средний размер чека в конце февраля 2025 года достиг 3028 рублей. Это говорит о росте деловой активности столичных самозанятых.
Для желающих развивать свою карьеру, в частности, для самозанятых, в Москве открыт центр инновационных кадровых сервисов «Профессия будущего», а также доступна уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки» во флагманском центре «Моя работа».
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