С начала года в Троицке расселили четыре дома по программе реновации

С начала 2025 года в Троицке расселили четыре дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Овчинский уточнил, что уже более 400 жителей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах в жилом комплексе на улице Кварцевой.



«Всего в Троицке по программе реновации предстоит расселить 29 старых домов. Новые квартиры получат 3,7 тысячи москвичей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Расселенные дома сносятся, а на освободившихся территориях создаются площадки для возведения современных жилых комплексов по программе реновации. Новые кварталы получат благоустроенные дворы и развитую социальную инфраструктуру.



Программа реновации, принятая в августе 2017 года, затрагивает около 1 млн жителей столицы. В рамках инициативы предусмотрено расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы вдвое.

