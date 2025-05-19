С начала года в Троицке расселили четыре дома по программе реновации
С начала 2025 года в Троицке расселили четыре дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Овчинский уточнил, что уже более 400 жителей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах в жилом комплексе на улице Кварцевой.
«Всего в Троицке по программе реновации предстоит расселить 29 старых домов. Новые квартиры получат 3,7 тысячи москвичей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Расселенные дома сносятся, а на освободившихся территориях создаются площадки для возведения современных жилых комплексов по программе реновации. Новые кварталы получат благоустроенные дворы и развитую социальную инфраструктуру.
Программа реновации, принятая в августе 2017 года, затрагивает около 1 млн жителей столицы. В рамках инициативы предусмотрено расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru