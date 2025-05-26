С начала года в Москве в СВАО свыше 300 семей переехали в новостройки по реновации

С начала 2025 года в столице в восьми районах Северо-Восточного административного округа свыше 300 семей переехали в новостройки, возведенные в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, более 100 семей переселились в Бутырском районе, свыше 60 — в Лосиноостровском, еще почти 40 — в Марфине.

«Более чем из 300 переехавших семей свыше половины воспользовались сервисом "Помощь в переезде"», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что при переезде город бесплатно предоставляет жителям транспорт и грузчиков. При этом в подготовке к нему может помочь сервис «Переезд по программе реновации» на портале «Мos.ru». Там москвичи в том числе могут получить информацию о необходимых документах для оформления договора.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил опереселении в рамках программы реновации в московском районе Покровское-Стрешнево.