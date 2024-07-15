С начала года в Москве реализовано около 8,7 тыс. объектов городского имущества на торгах

В столице за первые шесть месяцев 2024 года на земельно-имущественных торгах реализовали около 8,7 тысячи объектов. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в рамках проекта были в том числе реализованы помещения для бизнеса, а также участки для коммерческого и частного строительства и прочие объекты. Багреева также сообщила, что в этом году показатели по реализации таких объектов увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В Москве предприниматели и жители города, участвуя в открытых торгах, могут купить или арендовать разные виды недвижимости, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности. Наибольшим спросом пользовались машино-места. Так, с января по июнь 2024 года было продано более 5,8 тысячи лотов», – добавила заммэра.

Отмечается, что на торгах горожане также приобрели около 1,2 тысячи квартир, а инвесторы купили и арендовали более 1,1 тысячи коммерческих помещений. К тому же, за первое полугодие 2024 года было реализовано почти 380 нестационарных торговых объектов, в которых предприниматели смогут открыть различные торговые и развлекательные заведения.

Известно, что в Москве также провели торги по 96 земельным участкам, 65 из которых предназначены для индивидуального жилищного строительства, а остальные – для коммерческого использования. Между тем, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заметил, что в текущем году конкуренция на торгах составила больше семи участников на лот.

«Из всех реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры. В среднем на один объект претендовало 14 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составила в среднем 13 участников на лот», - объяснил он.

При этом, по его словам, в среднем за приобретение коммерческих помещений конкурировали более семи инвесторов, а за аренду – пять.

