Российско-китайское производство SIM-карт открылось в ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» заработало производство SIM‑карт — его запустила компания «Исткомпис Рус», резидент зоны с 2020 года. Предприятие, представляющее интересы международного лидера в выпуске смарт‑карт (группы Eastcompeace), разместилось на площади свыше двух тысяч кв. м и способно выпускать до 150 тысяч карт в сутки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город создает благоприятные условия для локализации производств важной продукции. Новое предприятие в ОЭЗ займется выпуском SIM-карт, которые используются в телекоммуникационной отрасли. Сегодня это направление активно развивается: компания уже поставляет продукцию российским операторам и клиентам из стран СНГ. В планах предприятия — полностью локализовать производство eSIM-профилей на базе российских криптографических алгоритмов», — отметил Максим Ликсутов.

Производственный комплекс разделён на два специализированных сектора: в одном выпускают традиционные SIM‑карты, в другом — чипы формата MFF2 (встраиваемые SIM‑модули). В ближайших планах компании — закупка нового оборудования: это позволит нарастить объёмы на 60% относительно текущих мощностей.

«Исткомпис Рус» вовлечена в проект «Российская SIM‑карта»: в его рамках создана профильная операционная система, совместимая с криптоядром. Кроме того, предприятие выступает ключевым поставщиком SIM‑чипов с профилем «Глонасс» — такие чипы интегрируют в радионавигационное оборудование для автомобилей российского производства.

ОЭЗ «Технополис Москва», которая в 2026 году отметит 20‑летие, сегодня — один из главных промышленных хабов страны. Координацией развития зоны занимается Департамент инвестиционной и промышленной политики города.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе — более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей города и туристов.

