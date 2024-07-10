Российский производитель поставит решение для маркировки напитков в Узбекистан
Ведущий производитель напитков в Узбекистане - компания Eurasia Bottlers заинтересовалась разработками российских инженеров. В ходе международной промышленной выставки «Иннопром» её представители договорились о поставке в Узбекистан оборудования для маркировки крышек алюминиевых банок методом лазерной печати с российской Группой «Каллисто», специализирующейся на разработке и интеграции решений для маркировки продукции.
Данная разработка – запатентованное решение российских инженеров, не имеющее аналогов в мире, позволяющая при помощи нескольких лазерных модулей наносить код DataMatrix на ключ крышки отдельно от банки с напитком. Это операция исключает брак и сокращает операционные издержки.
Генеральный директор Группы «Каллисто» Павел Булгаков рассказал, что технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также не вмешиваться в производственные процессы компании.
«Оборудование работает на скорости до 80 тысяч крышек в час, что делает его подходящим в том числе для крупных предприятий с большими оборотами и скоростями линий», - подчеркнул Булгаков.
Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что продукция московских компаний пользуется широким спросом не только в России, но и за рубежом.
«Эксперты центра «Моспром» помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за границей и участием в международных выставках и бизнес-миссиях», - отметил Гарбузов.
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