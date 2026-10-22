Российские регионы изучили опыт ОЭЗ «Технополис Москва»

Представители российских регионов ознакомились с успешными решениями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Обмен опытом состоялся на II Московском инвестиционно-промышленном форуме и IV Международном форуме особых экономических зон, а рамках которых столичная площадка была признана главной для развития высокотехнологичных производств.

«Столичная ОЭЗ делает ставку на кластерный подход. Он обеспечивает отраслевую синергию, повышает конкурентоспособность компаний и позволяет эффективно реализовывать комплексные меры поддержки государства. Такая модель развития доказала свою эффективность: за последние 10 лет число резидентов площадки выросло почти в 3,5 раза. Только в 2025 году было открыто 15 новых инновационных производств, что принесло экономике города более 37,6 миллиарда рублей инвестиций», — отметил Максим Ликсутов.

Гостям форума показали, как функционирует экосистема для высокотехнологичных компаний, а также рассказали о работе льготного экономического режима в Москве.

Кроме того, с участниками поделились опытом формирования социальной инфраструктуры на промышленных площадках. В прошлом году для работников столичной ОЭЗ были построены спортивно-досуговый центр с двумя ледовыми аренами и тренажерными залами, а также деловой центр с кофейней, магазинами и фитнес-центром. В этом году на одной из площадок «Технополис Москва» открылся сквер фармацевтики с центральным арт-объектом — садом в форме чашки Петри.

