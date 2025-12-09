Родственницам участников СВО помогут открыть бизнес
Родственницы участников специальной военной операции (СВО) смогут узнать о том, как открыть бизнес. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В частности, 11 декабря во флагманском центре «Моя работа» на ул. Шаболовка пройдёт менторская гостиная «Женское дело». Здесь жёнам, сёстрам и матерям участников СВО расскажут, как открыть свое дело, привлечь первых клиентов, распланировать бюджет и избежать распространенных ошибок.
Руководитель службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов отметил, что женщин ждут не обычные лекции, «а пространство, где можно получить конкретные инструменты для бизнеса», а также поддержку женского сообщества.
«Мы хотим, чтобы каждая участница получила не только готовый план действий, но и уверенность, что её цели достижимы», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
