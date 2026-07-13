Резиденты «Технополиса Москва» перечислили рекордные 3,2 млрд рублей страховых взносов
По итогам первого квартала 2026 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили свыше 3,2 миллиарда рублей страховых взносов в бюджет. За все время работы ОЭЗ компании отправили в Социальный фонд России свыше 28,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сумма страховых взносов, выплаченных компаниями ОЭЗ “Технополис Москва”, показывает, какой объем социальных гарантий получают сотрудники в виде пенсий, медицинского обслуживания, декретных выплат и пособий. В первом квартале 2026 года резиденты перечислили 3,2 миллиарда рублей», — указал он.
По его словам, эти показатели являются рекордными за все время, а лидерами в отчислениях стали производители микроэлектроники, которые передали в бюджет свыше 1 миллиарда рублей.
Научно-производственный комплекс по созданию российских микроэлектронных компонентов заплатил 233 миллиона рублей, а производитель чипов — 123 миллиона. На этих предприятиях устроены 1,3 тысячи и 1,6 тысячи работников соответственно.
В лидерах по взносам также находятся производители лекарств и медицинской продукции. Они внесли в бюджет свыше 750 миллионов рублей. Эти показатели зависят от фонда оплаты труда и числа трудоустроенных сотрудников.
В свою очередь, резиденты смогли воспользоваться налоговыми льготами на 168 миллионов рублей, а за все время функционирования особого экономического режима — на 4,2 миллиарда рублей.
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