Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» зарегистрировали 70 инноваций за 2023 год

Каждый второй резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» ведет технико-внедренческую и научно-исследовательскую деятельность, только за 2023 год эти компании зарегистрировали порядка 70 различных инноваций. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что на базе резидента «Зеленоградского нанотехнологического центра», который занимается выпуском изделий микроэлектроники и микросистемной техники, функционирует один из самых больших центров интегральной фотоники. Он оснащен 30-ю единицами новейшего измерительного оборудования. В проект инвестировали более 300 млн рублей средств компании. Гарбузов подчеркнул, что фотонные технологии являются электроникой будущего, которая обеспечит принципиально иное качество жизни людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что развивать научно-технический потенциал Москвы также помогают промышленные технопарки.

В Центре компании «ЗНТЦ» работают ведущие отечественные специалисты в области фотоники, которых до недавнего времени в РФ почти не готовили. Главный проект, который сейчас разрабатывается на базе Центра – это серийный выпуск первого в стране мультиплексора. Он представляет из себя современное телекоммуникационное устройство, которое обеспечивает высокую производительность оптоволоконной связи.

В мае производственная лаборатория другого резидента – компании «ГЦМО ЭМС», где проводятся испытания аппаратуры и электронных устройств на электромагнитную совместимость, получила аккредитацию на испытания авиационной техники и авионики. Теперь в ОЭЗ могут проходить тесты бортовой аппаратуры гражданских самолетов. В свою очередь RFID-лаборатория компании «Микрон», которая также является резидентом ОЭЗ столицы, занимается тестированием и разработкой радиочастотных меток, на которые записывается уникальная информация о носителе. За 15 лет работы в лаборатории создано более 200 различных RFID-решений для маркировки разных изделий.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что новые резиденты ОЭЗ также создают уникальные научно-исследовательские центры. В частности, компания «Моторика» в июне заключила соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России о создании Центра кибернетической медицины и нейропротезирования. Резидент занимается производством и разработкой бионических протезов, развитие нейротехнологий является стратегическим приоритетом компании.

