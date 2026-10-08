Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» поставили за границу продукцию на 10 млрд

За время работы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» ее резиденты экспортировали продукции на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. За первые шесть месяцев этого года компании продали в другие страны продукцию на 740 миллионов рублей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город помогает столичным промышленникам выходить на зарубежные рынки. Для этого с 2019 года работает центр поддержки экспорта “Моспром”. Резиденты ОЭЗ поставляют за рубеж микросхемы, лекарственные препараты, оптические модули, роботизированные компоненты и другую высокотехнологичную продукцию», - рассказал он.

Всего в ОЭЗ представлено 19 столичных компаний. Их разработки пользуются спросом во многих странах, включая Китай, Вьетнам, Индию и ОАЭ, Казахстан и Азербайджан. Например, на зарубежные рынки поставляются решения для систем связи в виде оптических трансиверов, а также высокотехнологичные протезы, производитель которых уже открыл офис в Индии. В Белоруссии и Казахстане для восстановления путепроводов применяются технологические решения именно столичных предприятий. А компания досмотрового оборудования из Москвы экспортирует продукцию в Индию, Турцию, Лаос и другие страны.

До этого глава города Сергей Собянин сообщил об открытии первого в России кластера электробатарей. Крупнейшее в стране производство систем накопления энергии расположено именно в ОЭЗ «Технополис Москва», которая в этом году отмечает 20-летие. За это время проект стал не просто стартовой площадкой, но трансформировался в настоящий хаб для промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» сосредоточено производство более 250 высокотехнологичных инновационных предприятий.

