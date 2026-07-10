Резиденты ОЭЗ Москвы представили на выставке «Иннопром» 15 инновационных разработок
Компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили полтора десятка инновационных разработок на Международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На столичном стенде продемонстрировали первый аппарат для сердечно-легочной реанимации российского производства от компании «Медплант», паровые стерилизаторы для медицинских инструментов от завода «ТЗМОИ» и передовые бионические протезы рук для от компании «Моторика».
Помимо медицинских разработок гости выставки увидели многофункциональную вакуумную уборочную машину, разработанную «Заводом инновационной спецтехники», а также оптический трансивер с возможностью обрабатывать данные со скоростью до 400 Гбит/с.
Выставка проходила в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В ней приняли участие около 15 резидентов ОЭЗ. Как отметил Ликсутов, в соответствии с поручением столичного мэра Сергея Собянина город оказывает системную помощь участникам «Технополис Москва».
«Благодаря льготам и инфраструктуре одной из самых современных промышленных площадок страны предприятия могут сосредоточиться на выпуске сложной продукции. Это позволяет им замещать критический импорт и закрывать потребности отечественной промышленности в ключевых компонентах», — пояснил заммэра столицы.
Он добавил, что за время работы в ОЭЗ предприятия произвели высокотехнологичную продукцию на общую сумму свыше 730 млрд рублей.
В этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20-летие. За это время она превратилась из платформы для стартапов в центр российской промышленности и хаб для формирующих технологический суверенитет страны компаний. На десяти площадках особой зоны общей площадью 430 гектаров действуют более 240 высокотехнологичных предприятий, работающих в таких сферах, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.
Москва активно способствует улучшению инвестиционного климата и укреплению промышленного потенциала. Реализация городских инициатив повышает производительность труда и эффективность производственных процессов, способствуя достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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